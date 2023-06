Parkeerruzie in Dongen: boze buurman verplaatst auto met shovel

DONGEN - Of het binnenkort weer gezellig is in de Schubertstraat in Dongen lijkt nog maar de vraag. Een onenigheid is daar woensdag in de namiddag namelijk flink uit de hand gelopen. Een bewoner van de straat vond het hinderlijk dat een auto geparkeerd stond nabij zijn woning. Hij tilde de wagen daarop op met zijn shovel en reed het voertuig weg.