Politie stelt onderzoek in naar brand Tuf Recycling Dongen

Video | Update Grote brand Tuf Recycling Dongen onder controle, nablussen gaat nog enkele dagen duren

8:24 DONGEN - Bij Tuf Recycling aan de Schacht op het industrieterrein in Dongen is donderdagavond rond 18.30 uur brand uitgebroken. Om 22.50 uur was de brand onder controle. Het nablussen gaat nog wel zeker enkele dagen duren, aldus de Veiligheidsregio.