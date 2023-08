Politiehond zet tanden in vluchtende inbreker in Dongen

tips Na ongeluk met een watten­staaf­je is Cees (76) doof aan één oor: arts legt uit hoe je goed je oren schoon­maakt

Cees Post (76) had net een wattenstaafje in zijn oor toen hij van de trap viel. Het stokje vernielde zowel zijn evenwichtsorgaan als het slakkenhuis. Een bizar noodlot in dit geval, maar kno-artsen zien wel vaker dat wattenstaafjes juist zorgen voor meer problemen dan ze oplossen.