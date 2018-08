Pronkstuk van De Looierij in Dongen: 'Rond 1850 de top of the bill als het om looien gaat'

De ene oude trouwfoto onthult de andere. 'Maar... wie zijn dit in vredesnaam?'

6 augustus TILBURG/DONGEN - Het is een onthulling die inmiddels de hele familie van Jetty Vlak-Vloeimans in de ban houdt: wie zijn de mensen op een fraaie oude trouwfoto die te voorschijn kwam van ónder een trouwfoto van opa en oma Vloeimans? De speurtocht levert tot op heden niets op. ,,We hopen dat er ergens iemand is die meer weet."