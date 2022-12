Provincie leent Dongens Pukkemuk 10 miljoen euro om uit te kunnen breiden

„Het viel me op dat de partijen in Provinciale Staten van links tot rechts met zoveel sympathie over Pukkemuk spraken”, zegt Huub van Leijsen, de man achter het Dongense recreatiepark. Afgelopen vrijdag debatteerden de partijen met elkaar en met gedeputeerde Stijn Smeulders over de lening die Van Leijsen had aangevraagd bij de provincie om een uitbreiding te bekostigen van Pullemuk met bungalows en een centraal gebouw.

Volgens het voorstel van de gedeputeerde kan Pukkemuk tien miljoen euro lenen tegen een rente van rond zes procent, met een looptijd van twintig jaar. Vrijwel alle partijen waren wel voor het verstrekken van de lening. We waren er nog wat pijnpuntjes. Met name de hoge inschatting van een risico op faillissement kon op kritiek rekenen, net als tijdens een eerste debat twee weken geleden.

Patricia van der Kammen (PVV) was het meest uitgesproken. Ze vroeg zich af waarom de provincie adviesbureau Zanders alleen onderzoek had laten doen naar de huidige stand van zaken bij Pukkemuk, en een oordeel over toekomstig risico had overgelaten aan de eigen ambtenaren. „Zo gaat dat nu eenmaal”, reageerde de gedeputeerde laconiek.

Een tandje minder strak

Ook vielen de partijen over het feit dat Eindhoven Airport een veel hogere lening had gekregen, zonder dat de samenleving er iets voor terug zal krijgen, terwijl dat bij Pukkemuk wel het geval is. Maurice Spapens (SP) betoogde verder dat het mogelijk moest zijn om de risicobeoordeling een tandje minder strak aan te trekken. Zo zou de rente over de lening gunstiger uit kunnen vallen.

Uiteindelijk kwamen er drie amendementen op tafel waar de partijen over mochten stemmen. Een oproep om Pukkemuk hetzelfde te behandelen als de Efteling en de Beekse Bergen kreeg geen meerderheid. Dat gold ook voor de vraag om de risicobeoordeling naar omlaag bij te stellen. Een amendement om al na vijf jaar de rente bij te kunnen stellen, haalde het wel.

„Ik ben blij dat Provinciale Staten zo positief over Pukkemuk oordeelt”, aldus Huub van Leijsen in een reactie. „Het is jammer dat de partijen zich niet verenigd hebben in een gezamenlijk amendement. Er gaan nog gesprekken met de provincie komen over de voorwaarden waaronder Pukkemuk de lening krijgt. Dat moet zich nog uitkristalliseren. Ik zal dat sowieso moeten afwachten voor ik een definitief besluit neem.”

Begin volgend jaar beslist de provincie over het toekennen van de lening.