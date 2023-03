’s Gravenmoer vraagt aandacht minister voor woningbouw en leefbaarheid in kleinere kernen

MET VIDEO Scorende Michael de Leeuw baalt van reserverol bij Willem II: ‘Ik weet hoe de vork in de steel zit’

Michael de Leeuw viel in de 84ste minuut in voor Elton Kabangu en maakte in de 89ste een doelpunt voor Willem II, de 2-3. De resterende tijd was te kort voor de Tilburgers om ook nog de gelijkmaker te forceren.