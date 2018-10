School Dongen-Vaart meters uit de richting gebouwd; college legaliseert fouten

'Mijn hond poept 's ochtends en 's avonds, anders nooit'

2 oktober TILBURG/DONGEN - ,,Ik wilde met liefde en plezier met die boa gaan voelen of die poep nog warm was." Want dat de 34-jarige Dongenaar een bekeuring heeft gekregen omdat hij zijn hond zou hebben laten poepen, daar komt hij zelfs voor naar de kantonrechter in Tilburg. ,,Dit kost me meer geld dan een boete."