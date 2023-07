Stevige buien met een enkele keer onweer in Dongen vandaag

Zonnepark Dorst gaat er nu echt komen: deelname in energieop­brengst mogelijk uitgebreid

OOSTERHOUT - Zonnepark Dorst komt nu echt in zicht. De gemeenteraad is akkoord met een ‘verklaring van geen bedenkingen’ en de aanleg van 24.000 panelen aan de Akkerweg. De deelname in de energieopbrengst wordt mogelijk uitgebreid.