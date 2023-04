Stoempen in de Hel van West-Brabant: fiets je eigen Parijs-Roubaix over deze regionale kasseistroken

Theater­voor­stel­ling Broos in De Leest: over mantelzorg voor zorginten­sie­ve kinderen

WAALWIJK - In Theater De Leest in Waalwijk is zaterdag 13 mei de voorstelling Broos te zien: een voorstelling over zorgen voor een ander en zorgen voor jezelf als je een kind krijgt dat veel zorg nodig heeft.