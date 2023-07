Stralend zonnig weer in Dongen vandaag

Hockeyclub DES slaat alarm: ‘Nieuw plan voor Wetering is doodsteek voor het zaalhockey’

KAATSHEUVEL/LOON OP ZAND - Mixed Hockey Club DES in Kaatsheuvel maakt zich grote zorgen over het bouwplan voor een nieuwe Wetering. De nieuwe sporthal in Loon op Zand wordt te klein. ,,We mogen straks geen officiële wedstrijden meer spelen.”