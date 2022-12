Susanna, een van de wreedste plantagehoudsters in Suriname, was van Bergse komaf

Jij mag het zeggen: wat wil je betalen voor deze theater­voor­stel­ling?

TILBURG - ,,Pfoe, wat ik wil betalen voor deze voorstelling? Lastig. Normaal kost een kaartje 17 euro, dus ik wil daar niet onder zitten”, peinst Bob (25) na afloop van de voorstelling Pink Portal in De Nieuwe Vorst. Het is in december ‘Pay what you want’ in dit Tilburgse theater, om bezoekers in deze dure tijd toch naar het theater te krijgen.

16 december