Tak verplettert auto in Dongen door 'fout' tijdens onderhoud

Op vrijdag 17 juli van dit jaar reed zij met haar 12-jarige dochter Ise over de weg tussen Oosteind en de Lage Ham in Dongen toen er opeens een tak naar beneden kwam en haar BMW vermorzelde. Het tweetal kwam met de schrik vrij, maar de auto raakte zwaar beschadigd.

Trauma

,,Het weer was normaal. De dag ervoor had het hooguit een beetje gewaaid'', zegt Luijten. ,,Ik was bijna thuis toen de tak op mijn auto viel. Ik reed door naar huis en belde 112, omdat ik door het glas gewond geraakt. Mijn dochter had gelukkig niets, maar die heeft een trauma opgelopen en durft nu niet meer met mij onder bomen door te rijden. Vervolgens heb ik de verzekering gebeld, maar die vergoeden niets omdat mijn auto niet all risk verzekerd was.''