Terugblik op beginperiode Pierre Kartner in Bredase muziekscene: ‘Pierre liet zijn liedjes vaak eerst aan mij horen’

Familie wil niet verder met Dongen Pallets: Belgen nemen bedrijf over

DONGEN - Het familiebedrijf Dongen Pallets, dat in 1962 werd opgericht door Theo Kemps, is overgenomen door de Foresco Group uit België. Niemand in de familie wil de zaak overnemen. De ongeveer honderd werknemers blijven in dienst.

24 december