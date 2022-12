Tips van lezers om de energiecrisis door te komen; onder de biggenlamp en in bad op de slaapkamer

Dekbed in vlammen: bewoonster uitslaande brand in flat Sterrebos nog in ziekenhuis

BREDA - Twee dagen na de brand op kerstochtend in een flatwoning aan het Sterrebos in Breda, is nog niet bekend hoe het dekbed in de slaapkamer vlam heeft gevat. De bewoonster van de flat op de vierde verdieping ligt in het ziekenhuis.

27 december