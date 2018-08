Twee tieners gewond bij woningbrand in Dongen

Brandweer vangt papegaai met hoogwerker en pinda's

11 augustus DONGEN - De Tilburgse brandweer heeft zaterdag aan het begin van de avond een papegaai gered, die zich had verschanst in een boom aan de Pastoor Dirvenstraat in Dongen. Vrijdag was de brandweer ook al uitgerukt om het dier te redden, maar die poging mislukte.