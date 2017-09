Vijf maanden cel na beeldendiefstal, man had al strafblad van 18 pagina's

Oversteek Mgr. Nolenslaan: ‘Je ziet direct waar het fout gaat hier in Dongen’

20 september DONGEN - Verkeersbrigadiers krijgen uitleg over de slagbomen in de Mgr. Nolenslaan. Een gevaarlijke, drukke oversteek in Dongen. ‘Ik voel me gelijk een stuk veiliger zo.’