Hernieuwde samenwerking

Hij benadrukt dat de gedachten uitgaan naar hernieuwde samenwerking met PvdA en VVD, de partijen waarmee de VPD in de vorige periode de coalitie vormde. Jansen: "Dat heeft vier jaar lang goed gewerkt. Maar we gaan natuurlijk wel naar de inhoud kijken. We hebben een aantal zaken waarover we het in grote lijnen eens moeten zijn. De toekomst van VV Dongen, het onderwijs, de vraag of er een permanent of tijdelijk onderkomen moet komen voor de verenigingshal. Ook staat duurzaamheid hoog op onze agenda. Over het belang van die punten zal iedereen het eens zijn. Het spannendst zal zijn om te zien hoe de invulling daarvan per partij verschilt. Met de informateur willen we de komende week uitvinden welke coalitie de grootste slaagkans heeft."