Waren pontons in Spanjaardsgat écht te duur? ‘Wij worden onterecht neergezet als boeman’

Ronselen van Thaise vrouwen voor massagesa­lon komt Tilburger duur te staan: drie jaar de cel in en een ton terugbeta­len

TILBURG - Hij was beroepsmatig bezig met mensensmokkel door gedurende 3,5 jaar Thaise vrouwen naar Nederland te halen om voor hem in zijn massagesalon (seks-)werk te doen. Daarom moet een 54-jarige Tilburger drie jaar de cel in, oordeelt de rechtbank.

23 december