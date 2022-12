Zestien maanden cel voor bewoner drugspand in Breda

Heeft Brabant iets te vrezen van China? Steden twijfelen over verbreken vriend­schaps­ban­den

TILBURG - Brabant en China zijn al decennia onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook de handel tussen de provincie en het Aziatische land was bijna nooit zo levendig als nu. Maar of dat nou zo slim is? En hoe hecht mag die stedenband nog zijn?

14 december