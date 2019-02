Aangemeld voor de BD/ED Dorpenkwis? Dit zijn je concurrenten

Aanmelden voor de BD/ED Dorpenkwis kan overigens nog steeds. Zie je dat jouw dorp of stad nog niet is aangemeld? Geef de winnaars dan een seintje. Ze kunnen zich aanmelden via deze pagina . Daar vind je ook alle informatie.

De deelnemerslijst (tot 7 februari)

• Valkenswaard - Ouw Kechs

• Kaatsheuvel - De Kromme Noten

• Waalre - De Rendierjagers

• Asten - Aastens trots

• Mariaheide - MOMfest/Mariaheide Alliantie

• Heeswijk-Dinther - De Tuinders

• Dommelen - Dommelsch Klupke

• Meerhoven - Zooitje geregeld

• Acht - Antonius

• Liempde - Quiz t wel

• Westerhoven - Braambosses

• T Loo Bergeijk - Quizutwel

• Nuenen - Van Gogh losjes

• Vlijmen - De Dwarsliggers

• Mierlo - Omdat ‘t gezellig is

• Ommel - Ratatouille

• Schaijk - CV Ut Wûrd Wà

• Erp - Team Tuurlijk

• Gemert - Team kip op blik

• Achtse Barrier - Sjenkenator en de B-masters

• Den Dungen - Kwispelturig

• Stiphout - S.L.I.M.

• Reek - Reeks volluk

• Geldrop - Heddegedagezeetgehad

• Hapert - HaHo

• Someren - Filippini en de hazen

• Berkel-Enschot - Lijst 5

• Leende - We hauwe nie van vaoren

• Waalwijk - De Barry’s

• Dongen - U Weet Wel Waarom!

• Lith - Kapelse Wiel

• Sint-Oedenrode - Mi veul vijven en zessen

• Nistelrode - Elzenprupkes

• Megen - CV Non Bon Bini

• Middelbeers - Beauty’s & Brains

• Eerde - Haakakker

• Macharen - De Polder

• Uden - EnAlles

• Oss - D’n Ollinge Mik

• Boekel - Het Raadhuis

• Helmond Brandevoort - Krek wa’k zuuk

• Bakel - De Groot van de Auerschoot

• Schijndel - Skèndels Kwartierke

• Gilze - De Mollen

• Rosmalen - Benewithimmelnix

• Goirle - Kanniewaarzijn

• Beek en Donk - Alles Goewd!?

• Loon op Zand - Carpe Diem!

• Haren - Nie Te Houwe Haren

• Veghel - Your mom’s favorite team

• Boxtel - Boxtel’s Harmonie

• Berghem - HBS Groep

• Tilburg - Erfgoed Tilburg

• Hilvarenbeek - The Bloes Brothers

• Helvoirt - Team Helvoirt

• Nuland - Tielemans Hekwerk

• Ravenstein - JeugdWerk Ravenstein (JWR)

• Heeze - Bingoclub 2.0