De Champions League der dorpskwissen is op 31 maart 2019

VEGHEL - Welk dorp volgt Megen op als beste kwisdorp van Brabant? Dit jaar strijden de winnaars van alle dorpskwissen in het verspreidingsgebied van het Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad tegen elkaar op 31 maart, op de Noordkade in Veghel.

Het fenomeen is in een paar jaar zó populair geworden, dat het aantal dorpen waar gekwist wordt, is verveelvoudigd. Dit jaar zijn daarom niet alleen de beste kwissers uit het verspreidingsgebied van het Brabants Dagblad welkom, maar ook die van het Eindhovens Dagblad.

Strijd tussen winnaars

Voor wie bekend is met de 'Champions League der dorpskwissen' blijft het recept hetzelfde. De winnaar van elk dorp mag zich inschrijven en strijdt tegen de winnaars uit andere dorpen.

Ieder team vaardigt vijf mensen af. Zij vormen zondag 31 maart in Veghel het kloppend hart van de kwis. De rest van het team werkt vanuit een locatie in het eigen dorp en maakt daar de thuisopdrachten. Uiteraard is er volop contact en kunnen teamleden thuis de afvaardiging in Veghel ondersteunen.

Aan het eind van de middag zijn alle teamleden welkom in de Koekbouw aan de Noordkade. Dan wordt ook direct bekend wie de winnaar is, en welk dorp zich dus een jaar lang het slimst van Brabant mag noemen.

Aanmelden

Is jouw team al bekroond tot slimste van je dorp? Dan kun je je nu al aanmelden voor de BD/ED Dorpenkwis, door onderstaand formulier in te vullen. Moet jouw kwis nog plaatsvinden, of is de uitslag nog niet bekend? Geen zorgen. Aanmelden kan nog enkele maanden.