Welk dorp is het slimst van Brabant? 51 dorpen strijden vandaag in de BD/ED Dorpenkwis

De uitslag van de BD Dorpenkwis 2017

10 januari 22 teams deden er vorig jaar mee aan de BD Dorpenkwis, met Non Bon Bini uit Megen als winnaar. Het team was met 836 punten met afstand de beste. Tussen de nummers 2, 3 en 4 was het spannend, maar De Balkumse Bokkenrijders wisten de tweede plaats te bemachtigen, net voor Swoa duh Vrievruh uit Berghem en Kwis dat Wel uit Geffen.