Wie verslaat Non Bon Bini? Al vijftig aanmeldingen voor de BD/ED Dorpenkwis

Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad zetten dit evenement gezamenlijk op poten. Het is een soort Champions League voor de winnaars van alle dorpskwissen in hun verspreidingsgebied. Het vindt plaats op zondag 31 maart op de Noordkade in Veghel. Uit alle ‘uithoeken’ melden strijdlustige ploegen zich, van Dommelen tot Macharen, van Gilze tot Boekel.

De Megense carnavalsclub Non Bon Bini heeft zich wederom geplaatst voor dit spannende Brabants onderonsje. In 2017 (in De Pas in Heesch) en 2018 (Noordkade, Veghel) kwamen de Megenaren ook als winnaar uit de bus. Er deden vorig jaar 44 teams mee aan de toen nog BD Dorpenkwis. Het evenement dijt verder uit door de inbreng van het Eindhovens Dagblad.