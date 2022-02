20 miljoen aan vorderingen na faillissement Welkom Energie

Nieuwe eigenaar failliet Van Voorden gaat machinerie van Zaltbommel­se gieterij verkopen

ZALTBOMMEL/WAALWIJK - UTB Industry uit Waalwijk neemt gieterij Van Voorden in Zaltbommel over. De gieterij ging in december failliet. De Andus Group, eigenaar van Van Voorden, en curator Johan Thielen hebben overeenstemming bereikt over de overname.

9 februari