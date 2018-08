55.000 reizigers de dupe van Ryanair-stakingen

Het leeuwendeel van de gedupeerde reizigers betreft Duitse vakantiegangers. De acties door Duitse piloten duperen zo'n 42.000 reizigers. Verder wordt in Zweden, België en Ierland gestaakt. In totaal worden circa 400 vluchten geraakt.



Ryanair zegt dat het merendeel van de gedupeerde Duitse vakantiegangers op een andere Ryanair-vlucht is ondergebracht. Reizigers bij wie dat niet is gelukt, kunnen gratis omboeken of hun geld terugvragen.



In Nederland probeerde Ryanair de staking van piloten via de rechter te verbieden. Dat lukte niet. Wel oordeelde de rechter dat eventuele vervolgacties minstens 72 uur van tevoren moeten worden aangekondigd. Dan is het voor de prijsvechter niet toegestaan om stakingsbrekers in te zetten, waardoor vluchten hoogstwaarschijnlijk zullen uitvallen.