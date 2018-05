850 malafide webwinkels offline gehaald

Nieuwkoop Automotive Group in Den Bosch failliet

9:45 DEN BOSCH - De in Den Bosch gevestigde Nieuwkoop Automotive Group is failliet. De rechtbank in Den Bosch heeft het faillissement dinsdag uitgesproken. Het bedrijf kreeg eerder deze week nog uitstel van betaling, maar dat is dus nu al gevolgd door het faillissement.