Aandeel Ajax zakt direct op de beurs na vertrek Marc Overmars

Nieuws Marc Overmars slaat ook in het buitenland in als een bom: ‘Ajax-schandaal, een voetbalaardbeving’

Een aandeel Ajax kost vanmorgen 13,50 euro. Bijna een verdubbeling van de 7 euro die op het bord stond toen Overmars in 2012 aantrad als directeur voetbalzaken. De club en het beursfonds bereikten onder Overmars hun hoogtepunt in mei 2019, toen Ajax de halve finale van de Champions League bereikte. Het aandeel piekte destijds op bijna 23 euro.

Grensoverschrijdend gedrag

Overmars werd naar eigen zeggen vorige week geconfronteerd met zijn gedrag, mogelijk na het nieuws over misstanden bij het programma The Voice of Holland en grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in de mediawereld. Na gesprekken met de raad van commissarissen en algemeen directeur Edwin van der Sar besloot hij op te stappen.

De voormalig directeur voetbalzaken gaat diep door het stof: ,,Ik schaam me kapot. Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag, en hoe dit op anderen is overgekomen. Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk.”