Aandeel KPN keihard onderuit na publicatie jaarcijfers

De totale opbrengsten liepen vorig jaar met 2,7 procent terug tot bijna 5,5 miljard euro. In de laatste maanden van vorig jaar werd een omzet van iets minder dan 1,4 miljard euro geboekt. Bij alle onderdelen was afgelopen kwartaal sprake van krimp.

Op jaarbasis wist alleen het onderdeel Wholesale, waarbij diensten aan andere providers worden aangeboden, de omzet licht op te voeren. De omzetkrimp bij deze divisie in het vierde kwartaal was volgens KPN volledig aan de recente verkoop van een datacenter toe te schrijven. De operationele winst over heel 2019 kwam uit op ruim 1 miljard euro. Dat was op jaarbasis ruim een kwart meer. In het slotkwartaal van 2019 steeg deze winst met 9,2 procent tot 202 miljoen euro.