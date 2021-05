Aandeelhouders Air France-KLM gunnen topman zijn miljoenenbonus

Friesland­Cam­pi­na verkoopt Veghelse Nutrifeed; zeventig medewer­kers naar Denkavit

19 mei VEGHEL - Nutrifeed in Veghel, onderdeel van het zuivelconcern FrieslandCampina, gaat over in andere handen. Het Veghelse bedrijf, waar zeventig mensen werken, wordt gekocht door Denkavit Nederland in Voorthuizen. Alle zeventig medewerkers gaan over naar de nieuwe eigenaar.