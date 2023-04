Aantal faillissementen is in maart weer gedaald

Het aantal faillissementen is in de maand maart weer gedaald, na een toename in februari. In vergelijking met de periode voor het uitbreken van corona blijft het aantal faillissementen nog altijd laag, signaleert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In maart werden volgens het statistiekbureau 69 bedrijven minder failliet verklaard dan in februari. Dat is een daling van 25 procent. Daarmee lijkt de periode met weinig bankroeten die begon tijdens de coronapandemie nog steeds niet ten einde.

Lees ook Bijltjesdag dreigt voor tienduizenden ondernemers

Na augustus vorig jaar is het aantal faillissementen wel vier maanden op rij gestegen tot het hoogste niveau na mei 2020. Maar in de daarop volgende maanden ging het aantal faillissementen weer op en neer, zonder dat het CBS er een duidelijke lijn in kan ontdekken.

De gemelde CBS-cijfers zijn wel gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen. Veel rechtbanken doen hun faillissementsuitspraken op een vaste dag in de week. Van die vaste dag, doorgaans de dinsdag, zijn er de ene maand meer dan in de andere maand.

Hoge inflatie

Dat het aantal faillissementen tijdens corona vrij beperkt was had onder andere te maken met de coronasteun vanuit het kabinet waardoor ook bedrijven die in de basis niet gezond waren overeind konden blijven. Inmiddels worden bedrijven niet meer vooral geplaagd door corona, maar door stijgende energieprijzen en de hoge inflatie in het algemeen. Daarvoor heeft de overheid eveneens steun opgetuigd.

Mogelijk dat het aantal bankroeten later dit jaar wel hard gaat oplopen. Zo’n 64.000 ondernemers hebben nog niets afbetaald van de belastingschuld die ze in coronatijd hebben opgebouwd en moeten daar nu echt aan beginnen. Dat gaat tot problemen leiden, voorziet Michiel Hordijk, directeur van adviesbureau Instituut Midden- en Kleinbedrijf (IMK).

Een deel van de ondernemingen die niet betalen zal niet te redden zijn, vermoedt hij. Dat zijn de bedrijven die ook voor corona al niet of nauwelijks winstgevend waren. Veel bedrijven in nood zitten in de sectoren retail en horeca. Die bedrijven werden hard getroffen door de sluitingen tijdens de coronapandemie. Ook andere bedrijven hadden het moeilijk, zoals reisbureaus. Kredietverzekeraar Atradius voorspelde onlangs al in een rapport dat Nederland dit jaar te maken krijgt met fors meer faillissementen dan vorig jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.