ABN Amro houdt voet bij stuk: ondernemers wietproject niet welkom

Met hun nieuw opgerichte bedrijf Project C wil het viertal – onder andere een advocaat, een huisarts en een ex-Statenlid – meedoen aan het voorgenomen overheidsexperiment met de gereguleerde teelt van cannabis. Ter voorbereiding hebben zij een bankrekening nodig, maar zolang er geen totale zekerheid is over de wietproef, weigert de bank mee te werken.

,,Het wetsvoorstel dat het experiment mogelijk moet maken, moet nog aangenomen worden. Bovendien is het nog maar de vraag of Project C een vergunning krijgt om wiet te kweken’’, zei advocaat mr. Joost Achterberg vanmiddag namens de bank tegen de kortgedingrechter. Daar voegde de advocaat nog aan toe: ,,Het voorbereiden van hennepteelt is strafbaar, en zonder vergunning zijn de oprichtingsactiviteiten van Project C mogelijk strafbaar. Daarom wil de bank geen relatie met deze klant.’’

De bedoeling is dat de proef in 2021 van start gaat in tien gemeenten. Het kabinet zou begin volgend jaar maximaal tien telers aanwijzen die legaal wiet mogen gaan kweken. Die wiet is bestemd voor de coffeeshops in de proefgemeenten.

Ideologische onderneming

De initiatiefnemers achter Project C willen een plantage opzetten voor de productie van jaarlijks 12 ton cannabis en afgeleide producten. Volgens de initiatiefnemers gaat het om een ideologische onderneming en zullen zij niets doen wat het daglicht niet verdraagt. De bank heeft volgens hen niets te vrezen, maar daar denkt ABN zelf anders over.

Coffeeshops, growshops en andere soortgelijke ondernemingen behoren volgens de bank tot de zogeheten ‘integriteitsgevoelige sectoren’, of anders gezegd tot sectoren met een verhoogd risico op witwassen. Overigens weigert niet alleen ABN de ondernemers een zakelijke rekening, ook andere banken hebben al nee gezegd. Dat het bedrijfje zijn pijlen specifiek richt op ABN is omdat een paar van de oprichters al een relatie hebben met de bank. Of de ondernemers toch een rekening moeten kunnen openen, zal 4 november blijken als de rechter uitspraak doet.

Witwassen

Duidelijk is wel dat sinds de witwasaffaire bij ING aan het licht kwam en die bank een recordboete kreeg opgelegd van liefst 775 miljoen euro, de banken het risico op witwassen zoveel mogelijk buiten de deur willen houden. ABN houdt al rekening met een witwasboete, zo bleek bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Toen kwam de bank naar buiten met het nieuws dat het zijn 5 miljoen klanten zal doorlichten.

Onlangs werd duidelijk waarom: het Openbaar Ministerie maakte bekend een onderzoek te zijn gestart naar de instelling omdat die niet of niet op tijd melding heeft gemaakt van ongebruikelijke transacties, klanten niet voldoende doorgelicht heeft en niet tijdig klantrelaties heeft verbroken.