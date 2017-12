ABN AMRO koploper in hogere AEX

Positieve handelscijfers uit China en een sterker dan verwachte groei van de Japanse economie steunden het sentiment. Daarnaast werd uitgekeken naar het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,5 procent hoger op 547,19 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 820,51 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,8 procent. Londen won 0,1 procent.



Grootste stijger in de AEX was ABN AMRO met een winst van 4,6 procent. Beleggers in het aandeel reageerden positief op de set nieuwe regels voor de kapitaaleisen van banken.



De bitcoin stond vanochtend rond de 16.500 dollar volgens online cryptomuntenplatform Coinbase. Eerder in de nacht werd nog een nieuw record aangetikt van 17.839,94 dollar (16.405,88 euro) per bitcoin. Gisteren brak de munt door de grens van 15.000 dollar.