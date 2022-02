ABN Amro: situatie Nederlandse varkensboeren dramatisch

Parmaham, maar dan gewoon uit Haaren

HAAREN - Een varkensbedrijf met een eigen boerderij- of streekwinkel, dat zie je in Brabant wel vaker. Maar er een bereidingskeuken aan toevoegen om tal van vleesproducten van de eigen Yorkshire varkens te maken, dat is uniek. Familie Witlox in Haaren doet dat nu in het Belvershuys.

15 oktober