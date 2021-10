ACM: Hoge energieprijs geen geldige reden om levering te beëindigen

ACM ontving verschillende meldingen van consumenten die een brief van hun energieleverancier kregen. Daarin staat dat het bedrijf de leveringsovereenkomst opzegt of hun contract met een vaste prijs beëindigd en een variabele prijs aanbiedt. Energieleveranciers beroepen zich hierbij op algemene voorwaarden of stellen dat er sprake is van wanbetaling.

‘Het zonder waarschuwing en zonder opzegtermijn beëindigen van de levering is nooit toegestaan. Het beëindigen van de energielevering omdat een consument niet heeft betaald mag alleen als de leverancier daarvoor al schriftelijk een betalingsherinnering heeft gestuurd en daarbij is gewezen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening', aldus ACM.

De ACM adviseert consumenten die hiermee te maken krijgen een brief of e-mail te sturen waarin zij erop wijzen dat de leverancier de overeenkomst niet mag beëindigen en de levering niet mag stoppen. De ACM zal de bedrijven daar ook op aanspreken.

Tarieven fors omhoog

Energieleveranciers zijn genoodzaakt hun tarieven voor gas en elektriciteit fors te verhogen. Nieuwe jaarcontracten zijn sinds 1 oktober voor een gemiddeld huishouden honderden euro’s duurder.

Energieleveranciers komen in de financiële problemen als ze de hoge inkooptarieven, veroorzaakt door met name de lage gasvoorraden, niet doorrekenen aan hun klanten. Dat kunnen ze echter lang niet in alle gevallen doen. Een groot deel van de consumenten heeft vorig jaar het uitzonderlijk lage tarief voor twee, drie of zelfs vijf jaar vastgezet. Eén op de drie huishoudens zal dan ook niets merken van de prijsverhogingen. De klappen vallen bij het deel van de klanten bij wie het contract net is afgelopen.

Chaos op de energiemarkt

De chaos op de energiemarkt kent verschillende oorzaken. De inkoopprijs voor energieleveranciers steeg op de gasbeurs met 250 procent. De voorraden in Nederland slonken afgelopen winter dankzij de strenge vorst en raakten vervolgens niet aangevuld door allerlei internationale ontwikkelingen. Zo eist Azië een steeds groter deel van het aanbod op en is de Europese Unie in een twist met Rusland beland over de ingebruikname van een nieuwe gaspijplijn. Een hogere prijs voor CO₂ stuwt ook de elektriciteitsprijzen naar recordhoogtes.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: