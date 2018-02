ACM: VodafoneZiggo moet kabel openstellen voor concurrenten

VIDEO Varkens in Nood zet beelden van ellende in varkensstallen in Brabant online

12:08 VIANEN - Stichting Varkens in Nood heeft beelden openbaar gemaakt van varkens die in slechte omstandigheden leven in varkensstallen in Noord-Brabant en Limburg. Daaronder zijn volgens de stichting twee stallen in Vianen(gemeente Cuijk) en een stal in de gemeente Venray.