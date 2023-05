Activisten verstoren jaarvergadering Shell, mensen weggesleept

updateActivisten hebben het begin van de jaarvergadering van Shell in Londen verstoord. Nadat tientallen van hen bijna een uur lang om de beurt anti-Shell-leuzen hadden geroepen, probeerde een nieuwe groep het podium met bestuursleden van het olie- en gasconcern te bestormen. De sfeer werd even grimmig en beveiligers hielden hen tegen, om ze vervolgens met veel kracht weg te voeren.

,,Dit gaat duidelijk veel verder dan wat we eerder hebben gezien”, zei voorzitter Andrew Mackenzie over de activisten die op hem afrenden. De actie begon met geroep door een enkeling. ,,Welkom in de hel”, riep een boze aandeelhouder aan het begin van de bijeenkomst. ,,Ik weiger jullie hel op aarde te accepteren”, vervolgde hij, waarna hij de woorden ‘Shell’ en ‘hel’ scandeerde. ,,Houden jullie van natuur, en houden jullie van wilde dieren? Want jullie vermoorden die”, klonk het betoog.

Na enkele minuten probeerde voorzitter Andrew Mackenzie de tirade af te kappen. Toen dit leek te lukken, stond een groep van zo’n vijftien mensen op en begon te zingen: ,,Go to hell Shell, and don’t you come back no more”, op de melodie van het nummer Hit the road jack. Na minutenlang gezang droegen beveiligers de zangers de zaal uit.

Daarna stonden in verschillende hoeken van de zaal activisten op om leuzen tegen Shell te schreeuwen, zoals ‘Shut down Shell’ en ‘mensen gaan voor winst'. Telkens als de voorzitter van Shell weer het woord wilde nemen, stond elders een andere activist op om het over te nemen. ,,Sorry dat het zolang duurt voor we kunnen beginnen”, zei Mackenzie geregeld, die uitlegde dat voor de veiligheid van de aanwezigen juist veel toegangscontroles waren ingesteld.

Extinction Rebellion

Maar telkens stond op een andere plek iemand anders op om leuzen te scanderen. De actie lijkt te zijn uitgevoerd door sympathisanten van klimaatbeweging Extinction Rebellion, waarvan de naam ook enkele keren door de zaal werd geroepen.

De protesten komen niet helemaal uit de lucht vallen. Vorig jaar werd de aandeelhoudersvergadering ook al verstoord door klimaatactivisten. Toen duurde het protest urenlang.

Volledig scherm © REUTERS