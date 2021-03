AEX breekt record en dat in crisistijd: hoe kan dat?

Op 4 september 2000 sloot de AEX op 701,56 punten en werd tussentijds de hoogste koers ooit aangetikt van 703,18 punten. Dat was op het hoogtepunt van de internethausse. Na het uiteen spatten van de internetzeepbel aan het begin van de eeuw bereikte de AEX in maart 2003 een dieptepunt van 218,44 punten.

De hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis en de versnelling van het vaccinatieprogramma in de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, zorgen de laatste tijd voor optimisme bij beleggers. Afgelopen jaren zijn de beurskoersen daarbij ook al flink omhooggegaan. De coronapandemie zorgde aanvankelijk wel voor een dip, maar die werd binnen afzienbare tijd weer weggewerkt.

Maar toch. Hoe kan het dat een 21 jaar oud record juist in deze crisistijd wordt verbroken? Volgens beleggingsexpert Bob Homan van ING heeft dat vooral met de samenstelling van de AEX te maken. ,,Sectoren die het zwaar hebben, zoals de horeca, vinden we niet terug in deze index. Wel bedrijven die het juist door de lockdowns heel goed doen zoals betalingsverwerker Adyen, maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, chipbedrijven Besi en ASMI. Grootste klapper qua beurswaarde is ASML, de producent van chipmachines. De waarde van ASML bedraagt nu 16,3 procent van de AEX. Het zijn juist beursgenoteerde bedrijven die goed boeren tijdens deze pandemie.’’

Lage rentestand

Wat volgens Corné van Zeijl, beurscommentator en fondsbeheerder bij vermogensbeheerder Actiam, ook meespeelt is de lage rentestand. ,,Door de extreem lage rentestand levert sparen niks op en stappen steeds meer mensen over op beleggen. Daarnaast is er door de uitgebreide coronasteunpakketten van overheden en centrale banken veel geld in de economie gepompt. Dat helpt allemaal mee om de AEX-index verder omhoog te stuwen.’’

Bang voor een nieuwe crash zoals in 2000 is Van Zeijl niet. ,,Bedrijven die toen de AEX domineerden zoals telecombedrijven als KPN Qwest en Versatel zijn failliet gegaan of overgenomen. Dat scenario hoef je niet te verwachten bij een ASML of ASMI. In die zin is de huidige situatie een stuk stabieler. Wat nog wel roet in het eten kan gooien, is de stijging van de rente. Dan kijken we vooral naar de Verenigde Staten waar de economie wordt vrijgegeven en waar iedereen enthousiast op reageert. Dit speelt inflatie en rentestijging in de hand en met name het rentespook zorgt al snel voor stress aan het Damrak.’’ Ook Bob Homan verwacht niet dat de boel in elkaar gaat storten. ,,Daarvoor zijn de economische groeicijfers ook relatief gezien te goed. Eerst dachten we dat de economie veel sneller zou krimpen, maar dat valt mee. Aandelenkoersen lopen vaak vooruit op daadwerkelijke economische ontwikkelingen.’’

Het zag er overigens in februari al goed uit voor de Amsterdamse hoofdindex, de 700-puntengrens werd eind deze maand al genaderd. Maar de trage voortgang van het vaccinatieprogramma in Europa, de oplopende rentes op vooral Amerikaanse staatsobligaties en de stijgende inflatie zorgden echter voor een terugval op de beurzen.

Het omvangrijke steunpakket van president Joe Biden voor de Amerikaanse economie en de belofte van de Federal Reserve om de rente nog lang laag te houden om de economie te ondersteunen, veroorzaakten deze maand weer optimisme. Ook hopen beleggers dat de lockdownmaatregelen in de komende maanden kunnen worden teruggeschroefd nu steeds meer mensen een prik hebben gekregen tegen het coronavirus.

Financiële crisis

In de jaren na 2003 herstelde de index tot een top van 560 punten in 2008, vlak voor het uitbreken van de financiële crisis. Het dieptepunt van de kredietcrisis werd bereikt op 9 maart 2009 met een stand van 194,99 punten. Elf jaar later stond de index weer ruim boven de 600 punten. Op 17 februari 2020, vlak voor de uitbraak van de coronapandemie, noteerde de AEX meer dan 630 punten. Door de wereldwijde lockdowns kelderde de index in één maand tijd naar 389,60 punten.

Dankzij de historische steunpakketten van de centrale banken en overheden wereldwijd wisten de beurzen zich in een snel tempo te herstellen van de dieptepunten van de coronacrisis. De AEX is in een jaar tijd met 80 procent gestegen ten opzichte van het dieptepunt van de coronacrisis op 16 maart 2020.