Afvalstoffenheffing voor het eerst in 10 jaar omhoog

Gemiddeld zijn huishoudens volgend jaar 257 euro aan afvalstoffenheffing kwijt, dit jaar was dat 246 euro. Die stijging is het directe gevolg van een hogere rijksbelasting die gemeenten volgend jaar moeten ophoesten voor het storten en verbranden van afval. Het idee achter die verhoging (van 13 euro naar 31 euro per ton afval) is dat gemeenten meer gaan hergebruiken.

,,Daar is natuurlijk helemaal niets mis mee’’, maar, zo zegt Hans André de la Porte van Eigen Huis, ,,het zijn de inwoners die die rekening gaan betalen.’’ De belangenclub voor huizenbezitters trekt die conclusie op basis van een steekproef in 111 gemeenten naar afvalstoffenheffing.

In het onderzoek komen grote onderlinge verschillen tussen gemeenten naar voren. Zo is in Enkhuizen de rekening met 418 euro maar liefst 12 keer zo hoog als in Nijmegen. In de gemeente Oosterhout gaat het tarief omhoog met 31 procent van 252 euro naar 329 euro. Volgens die gemeente kon een lastenverhoging tot nu toe worden voorkomen door eigen financiële reserves aan te spreken, maar is dat volgend jaar niet langer mogelijk.