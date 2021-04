Air France-KLM geeft voor 3 miljard aan obligaties uit

Boxtelse slachterij Vion plaatst waterto­rens zonder vergunning: ‘Ik ben zó pissed’

20 april BOXTEL - Mirjam Bemelmans is woest. ,,Iedereen moet zich aan de regels houden. En zo'n bedrijf als Vion plaatst gewoon twee watertorens van 20 meter hoog zónder vergunning", stelt de fractieleider van PvdA/GroenLinks in Boxtel. Vion geeft toe dat er nog geen vergunning was.