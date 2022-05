Allerrijksten nog rijker dankzij corona en oorlog in Oekraïne: ‘Arm zijn was nog nooit zo duur’

Oxfam: aantal miljar­dairs in voedselsec­tor groeit terwijl honger toeneemt

In de voedselsector zijn er tijdens de coronapandemie ruim zestig nieuwe miljardairs bijgekomen terwijl de extreme honger wereldwijd is toegenomen. Dat meldt Oxfam Novib op basis van eigen berekeningen die voor de start van het World Economic Forum in Davos zijn gepubliceerd.

0:56