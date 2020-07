Alles over verzekeringen: overstappen kan honderden euro's besparen

UPDATE ‘ING sluit per direct kwart van de kantoren’

10:35 ING gaat een kwart van de kantoren in Nederland sluiten, zo’n 42 kantoren. Daar zouden evenzoveel servicepunten voor in de plaats moeten komen. Nu heeft ING nog 170 filialen. Voor klanten betekent het besluit dat ze in de toekomst ‘op een rijafstand van 10 tot 15 minuten’ bij een ING-filiaal terecht kunnen.