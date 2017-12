Altice koploper in negatieve AEX

BLIK OP DE BEURSDe Amsterdamse aandelenbeurs zakte vandaag na een schommelend begin in het rood. Ook de meeste andere Europese beurzen deden een stap terug. Vooral de chipgerelateerde bedrijven stonden onder druk. De oliebedrijven waren in trek na het besluit van oliekartel OPEC om de productiebeperking te verlengen tot eind volgend jaar.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de min op 537,83 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 823,87 punten. De beurs in Londen daalde 0,2 procent. Frankfurt en Parijs speelden 0,7 procent kwijt.



Altice won 3,1 procent en voerde de hoofdindex aan. Het kabel- en telecombedrijf, dat gebukt gaat onder torenhoge schulden, verkoopt bezittingen in Zwitserland voor omgerekend 184 miljoen euro aan InfraVia Capital Partners. Chipmachinemaker ASML sloot de rij met een verlies van 1,6 procent.

Gasveld

Shell steeg 0,5 procent. Het olie- en gasconcern tekende in Australië een langjarige overeenkomst, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een groot gasveld in de staat Queensland.



In de MidKap prijkte Fugro bovenaan met een winst van 1,5 procent. De bodemonderzoeker is klaar met de verkoop van zijn bedrijfsonderdeel dat kabels legt en geulen graaft voor pijpleidingen in de zeebodem. Chipbedrijf Besi was de grootste daler met een min van 1,5 procent.



Sligro won 0,5 procent. Het bedrijf bereikte met Heineken (min 0,5 procent) een definitief akkoord over de verkoop van de drankengroothandel van de brouwer aan het groothandelsbedrijf.

Concessies