Amerikaanse centrale bank draait aan renteknop vanwege coronavirus

De Federal Reserve neemt niet vaak tussentijdse rentemaatregelen. De laatste keer dat dit gebeurde was tijdens de financiële crisis, in oktober 2008 nadat de bank Lehman Brothers was omgevallen. Toch komt de maatregel ook weer niet helemaal als een verrassing: de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve Jerome Powell zette afgelopen vrijdag de deur al op een kier om de rente te verlagen.