Amerikaanse economie groeit flink, maar handelsspanningen dreigen

Stijging van aantal onderschep­te nep-eurobiljet­ten

11:29 Het aantal onderschepte valse eurobiljetten in Nederland is het afgelopen halfjaar iets toegenomen. In de eerste zes maanden van 2018 werden 20.700 nepbriefjes uit de roulatie gehaald. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is dat 8 procent meer dan het voorgaande halfjaar.