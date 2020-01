Amerikaanse importheffing voor Tata Steel deels geschrapt

De heffing gold voor ongeveer een vijfde van de totale staalexport van Tata naar Amerika. De invoerbelasting had volgens Kaag in het ergste geval tot een omzetverlies van zo’n 100 miljoen dollar kunnen leiden. Daardoor zou een flink aantal banen in gevaar zijn gekomen. De heffing was al van kracht, maar gold nog niet voor lopende contracten.

Minister Kaag heeft lang over het schrappen van deze heffing onderhandeld, onder anderen met de Amerikaanse minister van Economische Zaken, Wilbur Ross. Het kabinet begon de onderhandelingen omdat Japanse bedrijven voor dit type staal waren uitgezonderd van een heffing.

Geen rechtmatige grond

,,Wij vechten de tarieven die de Amerikanen hebben ingesteld altijd aan. Wij erkennen niet dat daar een rechtmatige grond is. Dat gesprek gaat dus nog door’’, zegt de bewindsvrouw. Ze heeft ‘helaas moeten lobbyen’ voor het schrappen van de heffingen, erkent Kaag . ,,Maar we hebben aangetoond dat dit product geen enkele bedreiging vormt voor de nationale veiligheid.’’ Er is ook geen sprake van ‘echte concurrentie’, zegt Kaag, omdat het staal van ‘dusdanig hoogwaardige kwaliteit’ is dat de Amerikanen het zelf niet kunnen produceren.

Tata Steel spreekt van ‘goed nieuws’. Het bedrijf is blij met de inspanningen van Kaag, laat een woordvoerster weten. ,,Het is goed te zien dat de gesprekken vruchten hebben afgeworpen. Echter, we zijn er nog niet.’’ Het bedrijf zegt in gesprek te blijven met de minister over de kwestie.

Naar aanleiding van het besluit van Amerika om importtarieven te heffen op staalproducten uit Europa, zei het staalconcern eerder: ,,We dumpen geen staal, de nationale veiligheid van de VS is niet in het geding en Amerikaanse bedrijven zijn afhankelijk van het staal uit IJmuiden.’’