Amsterdam Trade Bank, onderdeel van Russische Alfa Bank, failliet verklaard

De Amsterdam Trade Bank (ATB), een Nederlandse dochter van de Russische Alfa Bank, is failliet verklaard. De bank had zelf een aanvraag ingediend voor een bankroet waarna de rechtbank in Amsterdam curators heeft benoemd.

Eerder deze week waren er al signalen dat er wat te gebeuren stond bij ATB. Het Financieele Dagblad meldde op basis van bronnen dat de bank investeerders benaderde met een aanbod om activiteiten over te nemen. De spaarders van de bank zouden sinds vrijdag niet meer bij hun geld kunnen. Volgens de krant nam ATB deze maatregel om een ‘bankrun’ te vermijden.

Naar verluidt is de bank in moeilijkheden gekomen door Britse en Amerikaanse sancties. ATB staat zelf niet op de sanctielijst van het Westen, maar de bank is eigendom van de grootste Russische private bank Alfa Bank, die deels in handen is van Michaïl Fridman en Petr Aven. Zij staan sinds maart op de Europese sanctielijst wegens banden met het Kremlin. Ook de twee andere eigenaars, Aleksej Koezmitsjov en German Khan, staan op de sanctielijst. ATB heeft het moeilijk door de sancties en werd daarom te koop gezet.

In een eerder bericht op de website stelt ATB een onafhankelijke, Nederlandse bank te zijn, die de oorlog in Oekraïne ‘sterk veroordeelt’. ‘Wij opereren als bank in heel Europa en hebben collega's uit vele landen, waaronder Oekraïne en Rusland. En we zijn die bedroefd door de crisis die zich ontvouwt in Oekraïne.’

Garantiestelsel

Banktegoeden van rekeninghouders bij ATB zijn tot een bedrag van 100.000 euro beschermd, meldt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Die tegoeden vallen onder het zogeheten depositogarantiestelsel. Volgens DNB heeft de bank 23.000 particuliere rekeninghouders, van wie er bijna 6000 in Duitsland wonen. In totaal ontvangen zij via het garantiestelsel 700 miljoen euro. Klanten die beleggingsdiensten afnamen bij de bank kunnen onder bepaalde voorwaarden maximaal 20.000 euro terugkrijgen.

ATB, opgericht in 1994, bood onder meer spaarproducten aan. Volgens de eigen website van de bank werken er ongeveer 150 mensen. Naar Nederlandse maatstaven is het dan ook geen grote bank: eind 2020 stond er 1,2 miljard euro op de balans.

