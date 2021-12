Amsterdamse vuilverbrander AEB verkocht aan Rotterdams AVR

Sleutel van het stikstof­pro­bleem: ‘25 tot 30 procent van Overijssel­se boeren wil stoppen’

Formerende partijen die met vele miljarden rijksgeld het mes in de veestapel willen zetten en de wetenschap dat in Overijssel 20 tot 30 procent van de boeren van plan is binnen tien jaar met het bedrijf te stoppen. Die combinatie biedt deze provincie ‘een grote kans’ om het stikstofprobleem op te lossen, zegt gedeputeerde Gert Harm Bolscher. „Daar moeten we iets mee.”

16 november