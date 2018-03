Apple probeert massa terug te winnen met 'voordelige' iPad

De nieuwe iPad heeft een 9,7 inch groot scherm en bevat de A10 Fusion-chip die Apple ook in de iPhone 7 en 7Plus heeft gestopt. De accu gaat tien uur mee. Het apparaat werkt niet met gezichtsherkenning, zoals bij de nieuwe iPhone X, maar bezit de oude vingerafdrukscanner. De iPad komt in de kleuren zilver, spacegrijs en een nieuwe gouden uitvoering.



Apple presenteerde de nieuwe iPad tijdens een evenement in Chicago dat speciaal was gericht op scholen en het onderwijs. De iPhonemaker hoopt nadrukkelijker de concurrentie aan te gaan met onder andere Google, dat veel succes boekt met zijn goedkope Chromebook-laptops.



Waar in 2013 de iPad nog veruit de meest gebruikte computer op Amerikaanse scholen was, zijn dat nu Chromebooks, terwijl ook Microsoft Apple is voorbijgestreefd.