Apple verdient iedere seconde 3035 dollar, ook hier

Apple heeft in de eerste drie maanden van dit jaar, het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar, veel meer omzet én winst behaald dan een jaar eerder. Ook de andere big tech-bedrijven zien de miljarden binnenlopen. In Europa schoten de verkopen eveneens omhoog, maar betalen ze hier ook belasting?

De winst- en omzetcijfers zijn duizelingwekkend. Met Apple voorop. De omzet van de iPhone-maker schoot omhoog met 54 procent tot 89,6 miljard dollar. De winst knalde met 110 procent groei door alle verwachtingen heen naar 23,6 miljard dollar. 23,6 miljard dollar in 90 dagen, dat is 262 miljoen per dag. Nog verder doorgerekend: 3035 dollar (2503 euro) nettowinst per seconde.

De iPhone 12 is een hit, de Mac verkoopt als een dolle, de Airpods, iPads, en Watches, ze zijn niet aan te slepen. Het Amerikaanse bedrijf verkoopt het meest in de Verenigde Staten maar Europa is een goede tweede. Bijna een derde van de omzet wordt hier behaald. Ook in Nederland zijn de Apple-spulletjes populair.

Belasting

De klinkende cijfers maken een oude vraag actueel. Moeten de big tech-bedrijven niet meer belasting betalen over de winst die hier gemaakt wordt? Apple is niet het enige Amerikaanse techbedrijf dat deze week een gigantische winstgroei presenteerde. Alphabet, het moederbedrijf van Google, zag in het eerst kwartaal de winst eveneens exploderen van 6,8 miljard dollar in 2020 naar 17,9 miljard dollar dit jaar. Ook hier: een derde van de omzet wordt in Europa binnengehaald. Facebook verdiende in januari, februari en maart 9,5 miljard dollar tegen 4,9 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2020, ook voor een fors deel in Europa behaald.

De Europese Commissie probeert al jaren om bedrijven als Apple aan te pakken. De elektronicagigant laat veel van de Europese handel via een vestiging in Ierland lopen. Volgens de Commissie is daar een belastingconstructie opgetuigd waardoor Apple nagenoeg geen winstbelasting betaalt. Het bedrijf kreeg een navordering van 13 miljard euro, te betalen aan Ierland. Maar bij de rechter verloor de Europese Commissie die zaak. Er loopt nog een hoger beroep.

Lappendeken

Onder leiding van de Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) wordt onderwijl internationaal onderhandeld over belastingafspraken. Internationale bedrijven zouden winstbelasting moeten betalen in het land waar de omzet plaatsvindt. Dat moet voorkomen dat er een lappendeken ontstaat van nationale regels. Frankrijk heft bijvoorbeeld nu al zelf belasting op internetdiensten. En ook in Den Haag gaan er stemmen op om de macht van de Amerikaanse techfirma’s aan te pakken én meer belasting te heffen over omzet die in Nederland gegenereerd wordt.

Wie er voorlopig vooral fiks beter van wordt, zijn de aandeelhouders van de grote Amerikaanse bedrijven. Apple kondigde bijvoorbeeld aan om voor 90 miljard dollar eigen aandelen in te kopen. Het zal de koers van het bedrijf naar verwachting nog verder opstuwen.

