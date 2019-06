Apple verplaatst productie nieuwe Mac Pro naar China

Automarkt in handen grote dealers; Van Mossel de grootste

26 juni WAALWIJK - De marktpositie van de grootste autodealers in Nederland, waarvan Van Mossel Automotive Groep in Waalwijk inmiddels de grooste is, werd in 2018 opnieuw sterker. Dat stelt het Leidse onderzoeksbureau Aumacon in het jaarlijkse onderzoek naar de honderd grootste dealerholdings van Nederland. De tien allergrootste holdings namen vorig jaar bijna 33 procent van de totale autoverkoop voor hun rekening. Voor de circa 300 kleinere autodealers in het hele land resteren de kruimels.